Gigio Donnarumma sconvolto, "non conoscono le regole": clamoroso al Psg

09 marzo 2023 a

a

a

Si dice che Gigio Donnarumma, con il Psg uscito malamente dalla Champions League per mano del Bayern Monaco (e con qualche colpa anche del portierone azzurro, criticatissimo in Francia), la prossima stagione possa trasferirsi alla Juventus, a cui è accostato periodicamente più o meno dal 2018. Il paradosso è che l'ennesima delusione europea dei parigini è in qualche modo legata proprio ai bianconeri. Ricapitoliamo. Il 2 novembre scorso, il Psg fa visita ai bianconeri, ormai eliminati, per l'ultimo turno del Gruppo H. Sono quasi sicuri del primo posto nel girone, che avrebbe permesso alla squadra di mister Christophe Galtier di evitare gli avversari più forti nella fase a gironi. Ma il Benfica, a pari punti con, fa il colpaccio sul campo del Maccabi Haifa.

"Una reazione bipolare": dopo la papera, altra bomba sul caso-Donnarumma





I parigini vincono 2-1 a Torino, senza spingere troppo, i portoghesi invece dilagano e vanno sul 6-1. A questo punto, l'azzurro Marco Verratti, sostituito all'88' dal suo allenatore, tornando in panchina e appreso dei due risultati, lancia l'allarme: con questi incroci, il Psg arriverà secondo. In un video diffuso in queste ore, si nota un Galtier scovolto: "Cosa?! Come mai?", chiede ai suoi. Semplice: a parità di punti e scontri diretti (tra Benfica e Psg entrambe le partite sono finite 1-1) nella classifica avulsa contano i gol fatti in trasferta. Grazie alla goleada in Israele, i portoghesi si portano a 9 reti segnate lontano da Lisbona mentre il Psg è fermo a 6. Certo, non sarebbe stato facile travolgere la Signora a domicilio (anche se in crisi nera) ma l'impressione di impreparazione e improvvisazione di Galtier e dei dirigenti del club, che dovrebbero conoscere i regolamenti europei alla perfezione, sta lasciando sconcertati stampa e tifosi francesi.

"Da quando ha lasciato il Milan...": colpo di scena, Gigio massacrato dal rossonero

"Cos'è? Qual è la regola?", è la domanda di Galtier che oggi rimbalza impietosa sui social, che deridono il Psg degli sceicchi miliardari per l'ultimo fallimento Champions. E si sottolinea oggi, dopo la batosta presa con il Bayern, quanto visto a Torino al fischio finale, con le facce tra lo spiazzato e il deluso dei parigini in campo, a cominciare da Donnarumma.