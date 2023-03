Leclerc fuori? "Inchiesta interna": clamorosi sospetti in Ferrari

09 marzo 2023 a

Un problema di setup potrebbe essere la causa della mancata prestazione delle Ferrari nel GP di Sakhir. Così ha rivelato il team principal Frédéric Vasseur nella conferenza post gara con i media italiani. Che se da un lato è una rivelazione inquietante, dall'altro dà speranza ai tifosi del Cavallino riguardo al vero potenziale della SF-23. Secondo il capo squadra ex Alfa Romeo, gli uomini di Maranello, per cercare una maggiore velocità di punta in rettilineo, hanno deciso di mettere in pista nel GP del Bahrain entrambe le Ferrari con un assetto aerodinamico scarico. Di certo una mossa molto azzardata su un tracciato con asfalto abrasivo e che, per questo motivo, solitamente si affronta con un carico aerodinamico medio/alto.

Ferrari in assetto troppo scarico a Sakhir

E sarebbe stata dunque questa decisione ad aver causato la carenza di grip negli pneumatici posteriori e di conseguenza l'aumento del degrado delle gomme e quindi inevitabilmente ad avere un passo più lento anche con le mescole più dure con cui invece nei test la SF-23 aveva brillato. Se da un lato la dichiarazione è inquietante, dall’altro la speranza dei tifosi della Rossa è di trovare una macchina già ben bilanciata dal secondo appuntamento di Jeddah. E senza quei problemi al motore patiti da Charles Leclerc nel finale di gara, dopo che prima del GP erano state cambiate batteria e centralina di controllo. Un guasto elettrico importante, che verrà valutato da Maranello internamente. Mentre Alonso con l’Aston Martin nel finale passava Sainz e si prendeva il terzo posto.

Power unit Ferrari rotta di Leclerc: problema di cablaggio?

Secondo quanto si vocifera nei corridoi di Maranello, sembra che il problema della SF-23 sia dovuto al cablaggio. Ossia una massa causata da un filo scoperto o bruciato che ha mandato in tilt la centralina dell'impianto elettrico della SF-23. L'indagine interna in corso sin Ferrari servirà quindi a determinare cosa abbia rovinato, tranciato o bruciato quel cavo elettrico che avrebbe causato il ritiro di Charles Leclerc facendogli perdere un quasi certo podio. Tutto ciò per due motivi: il primo sarebbe solo frutto della sfortuna, con il filo che potrebbe essersi tranciato totalmente o parzialmente a causa delle fortissime vibrazioni che la monoposto subisce. La seconda, quella più inquietante, sarebbe invece conseguenza di un errore umano: un banalissimo errore in fase di montaggio dell'impianto elettrico della monoposto di Leclerc.