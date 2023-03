Chiesa crolla a terra: "Non ce la faccio", infortunio e panico Juve

10 marzo 2023 a

a

a

“Non ce la faccio”. Il labiale di Federico Chiesa durante Juventus-Friburgo spaventa e non poco i tifosi della Vecchia Signora. "Non ce la faccio”, ha detto l’ex Fiorentina, figlio di Enrico, guardando il massaggiatore. Ma quando l'ex viola arriva sulla linea laterale, il messaggio che gli è stato recapitato è stato uno solo: ha dovuto resistere e stringere i denti, la Juve non ha potuto permettersi il lusso di giocare in dieci quando mancano una 15ina di minuti ancora e il risultato di 1-0 non dava ancora assoluta tranquillità.

L’ovazione dello Stadium dopo l'infortunio

Chiesa è rimasto in campo, anche camminando. Il calciatore non ha avito scelta ma dentro di sé si è fatto coraggio ed è restato in piedi nonostante la zoppia evidente. È uscito affiancato dai membri dello staff medico, ha borbottato qualcosa poi è rientrato. Il pubblico dello Stadium gli ha tributato un'ovazione perché non ha mollato ed è tornato sul rettangolo verde, ma è stato palese il disagio che ha provato. Ha potuto solo limitare i danni, quando gli hanno passato la palla l’ha gestita da fermo.

Allegri: “Chiesa ha sentito un fastidio, ma nulla di grave credo”

Sulle sue condizioni ne ha poi parlato Massimiliano Allegri: "Federico ha sentito un fastidio — ha spiegato Allegri a Sky — Non so cosa abbia di preciso ma non credo sia niente di grave. Lo speriamo tutti. In ogni caso è da valutare. Abbiamo molti giocatori fuori, ma quelli che sono tornati hanno fatto bene”. E ancora: "Abbiamo giocatori fuori e altri rientrati da poco — ha aggiunto Allegri — Domenica abbiamo una partita difficile e importante (contro la Sampdoria, ndr) perché dopo andiamo a Milano contro l'Inter e negli scontri diretti può succedere di tutto”.

Allegri: “Fatta bella partita anche se rischiavamo di pareggiarla”

Ultimo riferimento alla prestazione contro il Friburgo. Ci ha pensato Angel Di Maria a togliere le castagne dal fuoco ma rischia di non bastare. "Abbiamo fatto una bella partita — ha concluso Allegri — di grande intensità e buona tecnica. Rischiavamo di pareggiarla, fortunatamente il gol è stato annullato per fallo di mano, ma abbiamo sbagliato tante scelte di passaggio".