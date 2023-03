Ferrari, "frattura profonda": Vasseur furioso, stagione già compromessa?

11 marzo 2023 a

In Ferrari non si respira un bel clima, a maggior ragione dopo l’esordio disastroso in Bahrain, dove Charles Leclerc è stato appiedato dalla sua monoposto e Carlos Sainz non è riuscito a finire neanche sul podio. Alle difficoltà manifestate finora in termini di prestazioni e soprattutto affidabilità vanno aggiunte quelle interne al team, con Frederic Vasseur che sarebbe molto insoddisfatto per i poteri limitati che gli sono stati attribuiti.

Il Corriere dello Sport parla addirittura di “profonda frattura” in atto, che potrebbe compromettere già in partenza la stagione della Ferrari. A Vasseur non andrebbe proprio giù il fatto di avere meno poteri del suo predecessore, Mattia Binotto, e di tutti gli altri team principal di Formula 1. Addirittura pare che il 54enne francese non abbia neanche il controllo sui pass della squadra, che da sempre sono prerogativa dei team principale delle scuderie. Quindi il malcontento di Vasseur sommate alle difficoltà palesate in pista non fanno presagire nulla di buono per la Ferrari.

In questo scenario l’uscita di scena di David Sanchez, capo degli ingegneri, va letta sotto una luce diversa: non sarebbe stata la Ferrari a silurarlo, ma lui a lasciare il team, in quanto non sentirebbe più di avere le spalle coperte, come avveniva con Binotto. Tutti i problemi, interni alla scuderia e non solo, sarebbero una conseguenza delle “mani legate” di Vasseur.