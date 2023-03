Juventus, Allegri rivela il segreto di Pogba: "Annata così, ma lui..."

13 marzo 2023 a

"Sta a lui rialzarsi". Massimiliano Allegri torna a pungolare Paul Pogba, costretto a un nuovo stop per problemi muscolari che gli hanno fatto saltare Juventus-Sampdoria, partita poi vinta dai bianconeri per 4-2. "Stamattina ha sentito un fastidio all'adduttore mentre calciava delle punizioni. In settimana si era allenato bene, domani vedremo l'entità del danno. Lo aspettiamo, è un'annata così. Deve essere bravo a rialzarsi e tornare ai livelli di prima", le parole piuttosto raggelanti del mister bianconeri, nel pre-gara ai microfoni di Dazn.

Il centrocampista francese si era infortunato al ginocchio in estate, saltando tutto il campionato e pure il Mondiale in Qatar per aver scelto una terapia conservativa, rivelatasi poi fallimentare, all'intervento immediato in artroscopia (evitato paradossalmente proprio per tentare di giocare il torneo iridato con la Francia). Due settimane fa il ritorno in campo per mezz'ora nel derby contro il Torino, quindi la clamorosa esclusione dalla lista dei convocati per l'andata degli ottavi di Europa League contro il Friburgo per motivi disciplinari. Era arrivato in ritardo ma pare che già in settimana avesse dato prova di comportamenti poco professionali.

Per Allegri c'è da risolvere anche la grana Vlahovic, ancora a secco e con un rigore sbagliato contro la Samp. "Le soluzioni sono due, o fai lo scavino centralone, altrimenti scegli un angolo", commenta il penalty Allegri. "Però Dusan ha fatto una buona partita, oggi ci è andato vicino - ha aggiunto il tecnico livornese -. Deve rimanere calmo, ogni tanto va fuori giri, ma è alla Juve da un anno ed è giovane. Sta facendo bene, ha fatto dei lavori che stanno dando i loro frutti. Quando riuscirà a essere meno frettoloso e più cattivo ad attaccare la porta troverà il gol e grandi prestazioni".