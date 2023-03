Old Trafford, "una piscina di urina": orrore in casa del Manchester United

13 marzo 2023 a

L’Old Trafford è uno degli stadi più importanti e conosciuti al mondo. È la casa del Manchester United e a quanto pare ultimamente se la passa piuttosto male, tanto che gli stessi tifosi la definiscono una discarica a cielo aperto. Nelle ultime ore il caso è esploso perché un abbonato dei Red Devils ha documentato le condizioni vergognose in cui versano i locali adibiti a bagni.

L’intasamento dei condotti di scolo ha trasformato le toilette in disgustose piscine di urina, che sono state filmate in occasione del match tra il Manchester United e il Southampton. Alcuni con grande coraggio hanno continuato a frequentare i bagni nonostante fossero completamente allagati di urina, ma c’è chi - come il tifoso che ha deciso di registrare il video - ha deciso di denunciare questa situazione vergognosa. Il filmato mostra i locali da ogni angolazione, mentre sono frequentati con evidente imbarazzo da altri tifosi.

“Sono appena arrivato a Old Trafford - ha scritto nella didascalia che accompagna il video - e non per la prima volta i bagni sono allagati con un centimetro di urina sul pavimento. Disgustoso da vedere. Questo è ciò che i Glazer non vogliono che tu veda. È così brutto ed è successo così tante volte che ho dovuto filmarlo”. Parole condivise da tanti altri tifosi, che hanno commentato in migliaia: “È orrendo soprattutto perché devo portare mio figlio lì dentro. È un vero problema di igiene e sono sconvolto dal fatto che non sia stato ancora risolto così da secoli".