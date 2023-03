Juve, la furia di Paul Pogba: "Allah non appesantisce un'anima..."

15 marzo 2023 a

Non è proprio un periodo facile per Paul Pogba, costretto a fermarsi di nuovo per circa un mese a causa di una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra. Ieri all’uscita dal J Medical, il centrocampista francese è apparso visibilmente triste e deluso tanto da rifiutarsi di scattare selfie e firmare autografi ad un gruppetto di tifosi della Juventus assiepati all’esterno. «Scusate, non ho la testa...», le sue parole che si ascoltano in un video già diventato virale sui social.

L’amarezza del calciatore è stata anche accompagnata da un post social: «Allah non appesantisce un’anima oltre ciò che può sopportare», ha postato così citando una frase presa in prestito dal Corano sul proprio profilo Instagram. L’ex centrocampista dello United ha comunque già iniziato l’iter riabilitativo per tornare all’attività agonistica.

Allegri lo avrà a disposizione presumibilmente dopo Pasqua. Esami al J Medical anche per Bonucci che, nella sfida vinta contro la Sampdoria, ha riportato un trauma contusivo alla gamba sinistra. Salterà comunque il match con il Friburgo di Europa League. Controlli anche per Milik per verificare il recupero dall’infortunio muscolare che lo ha fermato ormai oltre un mese fa. La vittoria in campionato contro la Samp, nel 26° turno di campionato, non ha comunque fermato l’attività dei bianconeri allenati da Massimiliano Allegri che ieri si sono ritrovati già in mattinata nel loro centro sportivo per svolgere la prima seduta in vista proprio del ritorno dell’ottavo di finale contro i tedeschi, in programma giovedì alle 18.45 (diretta su Tv8, Sky e Dazn).