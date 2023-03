Juve, il video-choc di Pogba: "Non ho la testa", si scatena il caos

13 marzo 2023 a

Paul Pogba è il più grosso "pacco" di calciomercato degli ultimi anni in relazione alle aspettative che avevano accompagnato il suo ritorno in bianconero. Quando la stagione si sta ormai avviando alla conclusione, il centrocampista francese ha giocato a malapena due spezzoni di partita a causa di un problema fisico dietro l’altro. Il primo già in estate: un infortunio al ginocchio che è stato gestito male e che lo ha costretto a saltare anche il Mondiale in Qatar.

Pogba non ha fatto in tempo a rivedere il campo che si è fermato di nuovo: non sarà a disposizione per almeno venti giorni a causa di una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra. Il club in primis e poi i tifosi iniziano ad essere esausti per questa spiacevole situazione: Pogba doveva essere il valore aggiunto della rosa, invece finora è stato un oggetto misterioso, nominato soltanto per polemiche extracalcistiche. All’uscita dal J Medical, dove si è sottoposto agli esami di rito, il francese è apparso molto giù di morale.

Triste e deluso a tal punto da rifiutare di scattare selfie e firmare autografi a uno sparuto gruppo di tifosi bianconeri che lo attendevano all’esterno. “Scusate, non ho la testa”, sono le parole di Pogba catturate in un video che è subito diventato virale sui social. Insomma, piove sul bagnato per il francese, che non solo dovrà stare fuori fino ad aprile ma deve anche fare i conti con le critiche sempre più numerose.