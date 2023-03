"Dove andrà Osimhen". La bomba a partita appena finita

16 marzo 2023 a

Il Napoli brilla e ha dalla sua un Victor Osimhen in forma di grazia. Il Manchester United in estate ha provato ad acquistarlo dal Napoli offrendo 100 milioni e il prestito di Cristiano Ronaldo, ma non se ne fece nulla. I Red Devils potrebbero riprovarci in estate, ma secondo Thierry Henry è meglio puntare su Harry Kane, punta del Tottenham appena uscito agli ottavi contro il Milan. Oggi opinionista tv sulla Cbs, il francese era in diretta con Jamie Carragher e ha detto: "Dato che conosce benissimo la Premier League, se fossi il Manchester United andrei a prendere Kane".

Henry: “Kane può giocare ovunque, Osimhen buon giocatore”

E ancora: ”Questo non significa che Osimhen non sia un buon giocatore o altro, non ha niente a che fare con questo – ha spiegato il francese, ex bandiera dell’Arsenal – Penso che Osimhen possa adattarsi in qualsiasi campionato ma se fossi il Manchester United guarderei Kane come un ragazzo che non ha bisogno di adattarsi a niente, ha un modo di giocare che può permettere a Marcus Rashford di correre dietro di lui in fase offensiva". Henry inoltre aggiunge: "Kane tra l'altro può giocare ovunque". Di certo sono due giocatori con caratteristiche diverse dato che Kane potrebbe anche adattarsi a svolgere un ruolo di seconda punta. Bisognerà capire se davvero Ten Hag vorrà cambiare il suo assetto tattico a seconda dell'attaccante che acquisterà la società.

Henry: “Difficile Osimhen rimanga al Napoli, per me andrà al Chelsea o allo United”

Osimhen ha ancora più di due anni di contratto con il Napoli, il che significa che eventuali potenziali pretendenti potrebbero dover sborsare una cifra significativa per allontanarlo dalla capolista della Serie A. Carragher, infine, ha chiesto al francese per quali squadre Osimhen potrebbe giocare in futuro: "Potrebbe andare al Chelsea, ma anche allo stesso United se penso alla Premier League". A questo punto Carragher, che ha esaltato Osimhen specie per quello stacco di testa, ha poi sottolineato: "Sembra che diventerà un top player, ma sfortunatamente per il Napoli non ci sarà la prossima stagione e sarà davvero interessante vedere dove andrà a finire”.