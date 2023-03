Inter-Juve, le immagini di Vlahovic? Sparite: sospetti esplosivi

20 marzo 2023 a

a

a

Un gol che ha scatenato le polemiche: quello di Filip Kostic a San Siro. Questo perché ci sono ben due tocchi di braccio da parte di Dusan Vlahovic e Adrien Rabiot. Ma se tutti hanno notato il francese, ci si è focalizzati poco sul braccio del serbo ex Fiorentina. Quello grazie al quale, dopo aver recuperato palla a centrocampo, riesce ad addomesticarla in maniera tale da restituirla al compagno di squadra (sempre Rabiot) che innescherà Kostic, autore del vantaggio. Dalle immagini si nota come il giocatore abbassi leggermente la spalla e l'arto destro sia largo abbastanza da aumentare il volume corpo in maniera sufficiente da restare in controllo della palla e proseguire l'azione (nonostante il pressing di Barella che lo insegue alle spalle) che poi terminerà con il gol del connazionale.

"Me ne vado": Allegri furibondo, cosa è successo dopo la partita

Cosa dice la norma 12 del regolamento

La norma 12 del regolamento tecnico, chiamata “Contatti ‘(mani) braccia / pallone’ dice quando il tocca di braccio è punibile. “Se il giocatore (in questo caso Vlahovic) tocca deliberatamente il pallone con le proprie mani / braccia, per esempio muovendo mani o braccia verso il pallone, se tocca il pallone con le proprie mani/ braccia quando queste sono posizionate in modo innaturale aumentando lo spazio occupato dal corpo".

Le altre regole

Si considera che un calciatore stia aumentando lo spazio occupato dal proprio corpo in modo innaturale “quando la posizione delle sue mani/braccia non è conseguenza del movimento del corpo per quella specifica situazione o non è giustificabile da tale movimento. Avendo le mani / braccia in una tale posizione, il calciatore si assume il rischio che vengano colpite dal pallone e di essere quindi sanzionato segna nella porta avversaria: – direttamente con le proprie mani / braccia, anche se in modo accidentale, compreso il portiere — immediatamente dopo che il pallone ha toccato le sue mani / braccia, anche se in modo accidentale”.

"Adesso me lo devono dire": esplode l'ira di Inzaghi, caos dopo la Juve

Perché tocco di Vlahovic non preso in considerazione

La domanda che si chiedono quelli di FanPage è: perché il movimento dell'ex Viola non è stato preso in considerazione? È l'aspetto che lascia molte perplessità sull'attenzione degli ufficiali di gara al Var, più ancora rispetto al frangente precedente (quello di Rabiot) perché nel caso in questione le immagini sono chiare e l'atteggiamento di Vlahovic è da sanzionare come da regolamento.