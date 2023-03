Fernando Alonso, Briatore terremota la F1: "Quante stupidaggini su di lui"

21 marzo 2023 a

Il podio tolto, poi tornato quasi alla mezzanotte italiana di lunedì, diverse ore dopo la fine della gara di Jeddah. Per Fernando Alonso è un inizio di stagione super, dove oltre ai due podi di Bahrain e Arabia Saudita sono arrivate anche prestazioni super a bordo di una rinnovata e rinvigorita Aston Martin. Il primo avversario per tutti, escludendo le Red Bull di Sergio Pérez e Max Verstappen. Dove spiccano anche le depresse Ferrari e Mercedes. E le prestazioni dello spagnolo 41enne non possono che far felice Fernando Alonso, che lo conosce da sempre e se lo coccola: “Hanno persino provato a togliergli il 3° posto con una penalità che non andava nemmeno discussa — ha detto in un’intervista al Corriere della Sera l’ex team principal di Alonso in Renault —. A 41 anni è più veloce dei ventenni, mai avuto dubbi".

Briatore: “Con Alonso condivisa la scelta di Aston Martin”

E ancora: “Dicevano che era troppo vecchio, che non fosse un uomo squadra. Stupidaggini — dice ancora Briatore —. Basta dargli la macchina e porta i risultati. Eccezionale”. Proprio l’italiano, insieme allo spagnolo, dice di aver condiviso la scelta Aston Martin: “Ci siamo presi un rischio — dice ancora al Corriere —. Ma valeva la pena: ci offrivano due anni di contratto mentre altri, con la scusa dell’età, solo uno. Poi sapevamo che Lawrence Stroll stava mettendo in piedi una grande squadra. Lì dentro vedevamo la voglia di cambiare che non c’era per, esempio, all’Alpine”.

Briatore: “Campionato non ancora finito, Fernando ha una macchina facile da guidare”

Come facevate a saperlo? “Conosco Lawrence da 30 anni, è un vero appassionato di F1, è un imprenditore di successo — dice Briatore —. Ha iniziato come sponsor, dopo ha comprato la Racing Point. Ha preso un sacco di gente dalla Red Bull e da altri team: nelle loro scuderie facevano i numeri due o tre, lui ha dato loro responsabilità maggiori. Ha investito nella galleria del vento e nella nuova sede di Silverstone. Se vuoi crescere devi fare così”. Briatore dice di aspettare per dire che il Mondiale è finito: “L’Aston Martin è una macchina ancora ‘vergine’: vedremo quanto potrà crescere con gli sviluppi. Gli altri devono ancora capire i loro problemi, Fernando ha una macchina facile da comprendere e da guidare. Se avrà l’occasione per vincere non se la farà sfuggire”.

Briatore: “Fernando ha portato un’entusiasmo nel team mai visto prima”

Su quanto conta il campione e quanto la macchina, Briatore conclude: “È un insieme, anche Lance Stroll andava forte prima del ritiro. Però Fernando ha portato entusiasmo e ambizioni mai visti prima, niente a che vedere con il periodo di Vettel. Servono anche quelli per battere Ferrari e Mercedes”.