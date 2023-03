Milan, "per Stefano Pioli è finita": Walter Sabatini svela il prossimo mister

21 marzo 2023 a

Il Milan potrebbe cambiare allenatore. In panchina la posizione di Stefano Pioli si fa sempre più delicata. La sconfitta con l'Udinese ha riaperto antiche crepe che sembravano superate. I rossoneri adesso devono mettere in cassaforte il quarto posto per la Champions e di fatto l'andamento in campionato non permette nulla di buono. Infatti il Milan deve guardarsi le spalle dalle agguerrite concorrenti e in tutto questo c'è anche l'incognita della penalizzazione Juve che potrebbe ribaltare la classifica nel caso in cui venga annullata. A questo punto dietro le quinte, come riporta la Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri si stanno muovendo.

A lanciare il sasso è Walter Sabatini che di avanza l'ipotesi dell'arrivo di Luis Enrique sulla panchina rossonera. Il tecnico spagnolo che ha già vinto la Champions con il Barcellona ha il profilo internazionale adatto ai rossoneri.





Ma come sottolinea lo stesso Sabatini è da vedere se l'ipotesi di un cambio in panchina a Milanello. Insomma il quarto di finale con il Napoli in Champions potrebbe essere decisivo per il Milan e per lo stesso Pioli. L'Europa sarà lo spartiacque per il Milan che vuole tornare ad essere protagonista in Italia e in Champions consolidando il lavoro già fatto da Stefano Pioli.

