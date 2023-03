Juventus, raffica di insulti su Dybala: "Ecco perché piangeva"

25 marzo 2023 a

a

a

Tutti contro Paulo Dybala. Accade dopo la notizia di una richiesta di risarcimento alla Juventus. Notizia che ha scatenato la reazione social. "Dybala che vuole essere risarcito dalla Juventus per i soldi in meno incassati senza il rinnovo, è l'ultima di oggi, ma non sarà l'ultima. Giusto rispetto per il giocatore, giusto disprezzo per l'uomo ed il suo procuratore", si legge. E ancora: "Come al solito riesce a fare la vittima anche quando chiede risarcimenti. 'Non sono io, è il mio entourage' cit.".

"Zero creatività". Donnarumma sotto assedio, chi apre (ancora) il fuoco

E poi: "Dybala un grande quaquaraquà…! Ha avuto 2 anni per parlare con la Società Juventus per i soldi che avanzava…! Invece lo fa proprio adesso rendendolo pubblico con il suo avvocato..!! Quando la Juve lascia andare un giocatore… non è mai un caso..!!". Ma c'è anche chi ricorda le lacrime nel giorno del suo addio ai bianconeri: "7 anni con stipendio al top... ma piange perché nel periodo in cui è stato infortunato la Juve non gli ha dato l'intero stipendio". E poi: "Di fronte a 54 mln mancati onestamente piangevo anche io".

"Mi ha lasciato fuori e abbiamo perso": bomba esplosiva su Inzaghi

Finita qui? Niente affatto, c'è chi rincara la dose: "Un pianto da 54 Milioni di Euro (è quanto vorrebbe di risarcimento). Tutto l’amore per la Juventus alla fine era solo per i milioni che lui voleva sul rinnovo e che la Juve giustamente ha lasciato cadere visto il suo stato fisico. Bambino viziato!".