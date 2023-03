Antonio Conte insultato da Paul Scholes: "Cogl***, basta putt***"

29 marzo 2023 a

"Cog*** Si risparmino le stesse vecchie p*****e quando vengono esonerati o se ne vanno". Dice così, duramente, Paul Scholes quando lancia la sua frecciata ad Antonio Conte, che da poche ore non è più l’allenatore del Tottenham. Proprio il club londinese ha annunciato la separazione anticipata e consensuale dal tecnico italiano. L'ex centrocampista di Manchester United e Inghilterra, vera e propria bandiera del calcio d’Oltremanica, intanto, ha affidato il suo pensiero a una storia Instagram che ha però poi presto eliminato.

Scholes: “Perché nessun manager dice che quel giocatore non gli piace?”

"Un manager viene licenziato e tutti danno la colpa al mercato, mentre un manager di alto livello dà la colpa alla mancanza di ambizione — c'era scritto nel post — Perché nessun manager dice, quando sorride e stringe la mano a un giocatore durante la conferenza stampa: ‘Questo giocatore non mi piace, penso che alla fine mi farà licenziare?’". Secondo Scholes dunque lo sfogo di Conte, che qualche giorno aveva attaccato pesantemente i suoi giocatori, è arrivato fuori tempo massimo.



The Athletic: le continue lamentele dei giocatori con la società

Secondo l'indiscrezione lanciata da The Athletic, che racconta gli ultimi mesi dell'era Conte al Tottenham con Fabio Paratici suo ultimo difensore, la proprietà avrebbe ricevuto nel corso delle settimane molte lamentele da parte dei giocatori, stanchi degli allenamenti ripetitivi del tecnico e delle sue tattiche restrittive. Ma non solo, all'attenzione del proprietario Daniel Levy sarebbero arrivate con insistenza alcune parole molto pesanti: il clima, apprende il sito britannico da fonti interne allo spogliatoio, era diventato 'tossico' e 'marcio', termini inequivocabili. Calciatori infastiditi dai metodi di Conte, prima del pari col Southampton e lo sfogo di Conte in sala stampa nel post-gara. Ora l’addio e una nuova destinazione per il tecnico, che molto probabilmente sarà italiana.