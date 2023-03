Esulta come Cristiano Ronaldo, finisce in disgrazia: dramma sul campo

28 marzo 2023 a

a

a

Un mito planetario, anche se ora, alle soglie dei quarant'anni, la sua stella calcistica è in declino. Si parla di Cristiano Ronaldo, il fenomeno portoghese ora finito a giocare all'Al Nassr, in Arabia Saudita, ricoperto da milioni e milioni di dollari. Ma i riflettori continuano ad essere puntati su di lui, eccome, su CR7, il suo gioco, la sua vita, le sue prodezze e... la sua esultanza.

Già, il "siuuu!" con cui celebra ogni rete è ormai un classico contemporaneo, un gesto scimmiottato a più latitudini. Peccato però che per un giocatore, l'imitazione dell'esultanza di Cristiano Ronaldo si sia rivelata drammatica.

Disastro del compagno? Cristiano Ronaldo lo umilia in campo: da brividi | Video

Siamo in Vietnam, alla finale del campionato nazionale Under 17 tra Viettel Fc e Hong Linh Ha Tinh, dove un giovane calciatore ha messo a segno al 60esimo di gioco la quarta rete della sua squadra, per giunta in trasferta. L'attaccante in questione è Tran Hong Kien, in forza al Viettel. Dopo il gol ecco l'esultanza alla Cristiano Ronaldo. Ma finisce male.

Prima il "siuuu!", poi la piroetta in aria, dunque l'atterraggio a gambe divaricate davanti alle tribune. Ma dopo il salto, il giocatore è atterrato male sul ginocchio sinistro. E infatti ha subito iniziato a zoppicare. Sembrava soltanto una botta, ma ben presto si è capito che l'infortunio era molto serio. Dalla gioia, infatti, Tran Hong Kien è passato alle lacrime e al dolore, mentre lo staff medico del club gli prestava assistenza. Poi la sostituzione, fuori dal campo addirittura in barella. E un lungo stop...