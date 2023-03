Ferrari, la voce indiscreta: "Macchina ribaltata, il 21 maggio..."

29 marzo 2023 a

a

a

Una nuova Ferrari potrebbe debuttare a stagione in corso. Dalle parti di Maranello di fatto si pensa a ribaltare la stagione e a fare in fretta cambiamenti che possano mettere in pista una monoposto competitiva. E a questo proposito, secondo quanto riportato da Motorsport.com, la Ferrari sarebbe già a lavoro. A quanto pare a Imola per il Gp del prossimo 21 maggio potrebbe debuttare la Sf-23 Evo.

Una monoposto completamente rivisitata che dovrebbe avere un nuovo fondo e una nuova conformazione delle pance. Il tutto per consentire alla Rossa di avere una altezza da terra più in linea con i parametri registrati in galleria del vento.



"Non raccontiamoci stron***". Ferrari, drammatico sfogo di Vasseur: tutto già finito?

Insomma la parola fine alla stagione della Ferrari non è stata ancora messa. I tifosi sperano in una remuntada che possa rendere la monoposto di Sainz e di Leclerc competitiva con le Red Bull che sempre di più dominano il mondiale con tempi mostruosi sia in qualifica che in gara. Lelcerc dopo le prime due gare è apparso sconfortato ma di fatto queste modifiche sulla macchina potrebbero riportare il giusto entusiasmo nella scuderia che da troppo tempo si sente ai margini della corsa al titolo iridato. L'ultima volta che la Ferrari ha messo le mani sul mondiale c'era Kimi Raikkonen al volante...