Juventus, "via Allegri e arriva lui": spunta il big (e non è Conte)

30 marzo 2023 a

I quotidiani sportivi, soprattutto quelli più vicini alla Juventus, stanno facendo un po’ i conti senza l’oste. È impossibile programmare la prossima stagione sportiva senza prima sapere cosa succederà a livello giudiziario: soprattutto per le manovre stipendi il club bianconero rischia di affondare come minimo in Serie B e di ricevere sanzioni economiche pesantissime. Tutte le ipotesi che si fanno in questi mesi non saranno davvero reali finché il futuro della Juve non sarà definito in maniera chiara.

Fatto sta che l’edizione odierna di Tuttosport ha lanciato una bomba sul possibile successore di Massimiliano Allegri. Nei giorni scorsi si è parlato molto di Antonio Conte, anche in chiave Inter, dato che il Tottenham ha raggiunto l’accordo per la rescissione consensuale. Conte è quindi libero di firmare con chi vuole per la prossima stagione, ma anche se le cose dovessero andare per il meglio dal punto di vista giudiziario è difficile che torni alla Juve.

Ha invece più senso il nome lanciato da Tuttosport, che è quello di Igor Tudor. Dopo essersi fatto le ossa in Italia, l’ex bianconero si è confermato su una panchina importante come quella del Marsiglia: la Juve lo riporterebbe volentieri a ‘casa’, soprattutto perché è un tecnico giovane e su cui costruire un nuovo progetto sportivo. Tutto però dipenderà da cosa succederà nei tribunali.