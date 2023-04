Juventus, "multa di 100 milioni": perché può essere la fine

01 aprile 2023 a

L’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma è stata rinviata al 10 maggio, ma prima o poi la Juventus sa bene di dover fare i conti con i presunti illeciti legati alle manovre stipendi. Più che per il caso plusvalenze, il club bianconero corre dei rischi enormi sia dal punto di vista sportivo che economico e finanziario. Questo perché non è da escludere una multa di oltre 100 milioni di euro per la violazione dell’articolo 31 comma 3 della legge sportiva.

La Juve potrebbe infatti essere punita per l’accordo sugli stipendi siglato senza rispettare le norme federali, ovvero per le famose scritture private. Per essersi mosso in questo modo il club bianconero rischia una multa da 1 a 3 volte il valore degli accordi fatti con i calciatori: ecco perché si parla di sanzioni di oltre 100 milioni. L’indiscrezione è riportata da La Repubblica, che tra l’altro ricorda come la Juve potrebbe addirittura perdere la Serie A, se la procura dovesse ritenere che le manovre stipendi siano state decisive per l’iscrizione al campionato o alle competizioni europee.

Anche la Uefa sta seguendo con grande interesse gli sviluppi giudiziari che riguardano il club bianconero. È infatti stato avviato lo scorso dicembre un procedimento per verificare i bilanci della società, che si trova già in regime di settlement agreement: la Juve ha consegnato agli inquirenti tutte le carte riguardanti l’indagine della procura di Torino.