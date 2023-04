Napoli, 5 mesi fa la profezia di Allegri: perché i partenopei tremano

03 aprile 2023 a

Il clamoroso 0-4 con cui è finita la partita del Maradona tra Napoli e Milan ha ovviamente scatenato i social e più in generale il web. Si sprecano infatti i meme sulla sonora e inaspettata sconfitta della squadra di Luciano Spalletti, che dovrà cambiare qualcosa in vista del doppio confronto dei quarti di Champions League con i rossoneri. Tra le tante prese in giro che circolano in queste ore, c’è anche chi ha ritirato fuori la “profezia” di Massimilano Allegri.

Era il 6 novembre 2022 quando l’allenatore bianconero esprimeva dei dubbi sulla tenuta del Napoli: “Sta facendo cose straordinarie, ma dopo la sosta non so cosa può succedere”. Dopo la sosta è arrivata la sconfitta con l’Inter che per un attimo sembrava poter riaprire il campionato, ma gli azzurri sono stati bravi a fare l’ennesimo filotto di vittorie e a mettere un abisso tra loro e le inseguitrici. La sconfitta contro il Milan, però, rischia di rimettere in discussione se non lo scudetto, quanto meno il finale di stagione del Napoli.

Nessuno si aspettava una sconfitta così netta e pesante nel punteggio contro il Milan, tra l’altro al Maradona e a una decina di giorni di distanza dal primo dei due confronti in Champions League. Per quanto riguarda la Juve, in attesa di scoprire il proprio destino sportivo e giudiziario nelle aule di tribunale, c’è da preparare la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter: un obiettivo al quale i bianconeri tengono particolarmente.