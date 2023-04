Antonio Conte, la voce clamorosa: "C'è il suo nome", dove allenerà

07 aprile 2023 a

L'addio di Graham Potter alla panchina del Chelsea sembrava scritto da settimana e il nuovi vertici del Chelsea hanno deciso di affidare la guida tecnica a Frank Lampard, leggenda e già tecnico dei Blues, fino a fine stagione. Ma per la prossima stagione i nomi per il dopo allenatore sono già molti: i più in risalto sono quelli di Luis Enrique e Julian Nagelsmann, che sarebbero stati sondati fin dai primi momenti dopo l'addio a Potter, ma ci sarebbero almeno altri due nomi che sarebbero sul taccuino dei vertici del Chelsea. Stiamo parlando degli italianissimi Roberto de Zerbi e Antonio Conte. Un altro candidato è Marcelo Gallardo.

Gallardo-no, ma studia l’inglese…

Conte, va ricordato, ha riscosso un notevole successo con il Chelsea nella sua prima stagione e con il suo 3-4-3 portò i Blues alla conquista della Premier League. La sua seconda annata è stata segnata da grandi problemi all'interno dello spogliatoio della squadra ma, nonostante ciò, ha vinto la FA Cup. Una voce che ha infiammato non poco i fan dei Blues. Per quanto riguarda Gallardo, invece, ci sarebbe stato un contatto poco dopo l'addio a Potter ,ma in quella telefonata il “Muneco” avrebbe dichiarato di non essere intenzionato a prendere in mano la squadra a metà stagione. Sia Gallardo che parte del suo staff tecnico hanno iniziato da tempo a studiare l'inglese, requisito fondamentale per poter guidare una squadra in Premier League ma quella dell'argentino sembra la scelta meno quotata.

Anche de Zerbi in lista, prima di virare su altri obiettivi

Tra i nomi circolati era stato fatto anche il nome di Roberto De Zerbi, per il secondo scippo al Brighton nel giro di pochi mesi dopo Potter. Ma le quotazioni dell’ex tecnico del Sassuolo sono calate con il passare dei giorni. I candidati più accreditati sono Julian Nagelsmann e Luis Enrique, che sarebbe già stato avvistato a Londra.