Inter, Inzaghi nella bufera: "No, no Simone stavolta…"

"In una partita in bilico e cosi importante, levare Barella e Asllani per mettere Gagliardini e Brozovic nonostante Nicolò stesse facendo un'ottima partita. Inzaghi stavi pensando a martedì? Sei un asino!": un commento duro quello fatto dai tifosi nerazzurri dopo il pareggio dell'Inter con la Salernitana. Nel mirino ci è finito l'allenatore della squadra. "Impazzisco, è follia. Hai ammazzato la partita - si legge ancora nei commenti al match -. Per giunta per far entrare il non miglior Brozovic affiancandolo a Gagliardini, a Gagliardini! Che già è inutile di per sé ma è pure destinato ad andarsene. Di fatto non abbiamo più avuto il controllo della metà campo".

"E poi, ti ostini a far giocare quel fantasma di Correa, sono senza parole. Questo pareggio non è sfiga caro Simone, nono, è colpa tua e dei tuoi stramaledettissimi minutaggi dei calciatori", ha continuato l'utente furioso con Inzaghi. Quest'ultimo, invece, dopo la partita ha commentato: "Stasera è difficile parlare. Abbiamo visto tutti. La squadra ha fatto una gara importante, a due giorni dalla partita con la Juve. La grande pecca è stata non fare il secondo gol, in questo momento paghiamo tanto il non chiudere le partite. La squadra mette un impegno folle".

"Da allenatore mi torna difficile spiegare un pareggio dopo tutto quello che abbiamo creato - ha proseguito Inzaghi -. Non posso dire nulla all'impegno della squadra. Probabilmente dobbiamo lavorare ancora di più. C'è grandissima delusione ma deve essere una spinta per quello che andremo ad affrontare nei prossimi giorni".