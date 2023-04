Charles Leclerc, lo sfogo durissimo a Pasqua: "Sotto casa mia..."

10 aprile 2023 a

Charles Leclerc non le manda a dire. Il pilota della Ferrari adesso mette in chiaro le cose dopo l'assedio dei tifosi degli ultimi giorni sotto casa sua. Una richiesta continua di foto e autografi che a quanto pare ha stressato e non poco il pilota della Ferrari che ha deciso di sfogarsi sui social:

"Ciao a tutti, negli ultimi mesi il mio indirizzo di casa è diventato pubblico per qualche motivo, portando molte persone a radunarsi sotto il mio appartamento, suonare il campanello e chiedere foto e autografi. Anche se sono sempre veramente felice di essere disponibile per voi e apprezzo davvero il vostro sostegno, vi prego di rispettare la mia privacy e di non venire a casa mia".

Poi lo stesso Leclerc ha voluto rassicurare i tifosi cercando di rimarcare comunque la sua disponibilità ad incontrarli: "Mi assicurerò di fermarmi per tutti quando mi vedete per strada o in pista, ma non scenderò se venite a trovarmi a casa - prosegue su Instagram -. Il vostro sostegno, sia di persona che sui social, significa molto per me, ma c'è un limite che non dovrebbe essere oltrepassato. Buona Pasqua a tutti". Parole fin troppo chiare. Ora Leclerc deve trovare la concentrazione per dare quelle risposte in pista che mancano da troppo tempo...