Francesco Totti, rovinoso flop: "Zero clienti", cosa è costretto a chiudere

Non è decisamente un periodo fortunato per Francesco Totti: alle prese con il complicato divorzio da Ilary Blasi, l'attenzione che gli ha riservato Antiriciclaggio per un giro di scommesse e misteriosi bonifici versati al casinò di Montecarlo, adesso il Capitano si deve arrendere di fronte a un altro flop. Dopo un anno è stato costretto a chiudere la sua Coach consulting per zero clienti e zero incassi. La società creata con il procuratore Pietro Chiodi che aveva l'ambizione di fornire assistenza agli allenatori sportivi curando anche la loro immagine sui media, ora infatti è in liquidazione, rivela Repubblica spiegando che negli ultimi 12 mesi però neppure un mister delle serie minori ha deciso di avvalersi dei servizi offerti. Nelle casse societarie, ricostruisce Open, non è mai entrato nemmeno un euro. I due soci hanno chiuso la società con una liquidità sui conti correnti di 18.852,55 euro che sommata al credito Iva di 131,64 euro verrà diviso fra i soci in parti uguali.

Del resto il rapporto di Francesco Totti con gli allenatori non è stato sempre idilliaco, specie sul finire di carriera dell'asso giallorosso. Dopo le schermaglie con Luciano Spalletti e l'addio al calcio giocato l'ex numero 10 archivia con la Coach consulting srl un'altra esperienza imprenditoriale. Ma non finiscono qui i pensieri di Capitan Totti: sembra ancora molto incerto il destino della Ssd Sporting club Totti, la società che aveva il compito di gestire la scuola calcio sognata dall'ex capitano della Roma, ma che nel frattempo si è trasformata nella Totti sportwear che commercializza felpe, cappellini, t-shirt, divise da padel e profumi con il marchio Totti. Presidente della società è il padre di Ilary, Roberto Blasi. La famiglia della ex moglie detiene il 90 per cento delle azioni e ora, con la separazione in corso, non è chiaro quale sarà il futuro della società. Con il punto di domanda anche il futuro della Tz service srl, che il Capitano ha fondato il 16 gennaio scorso insieme al socio e titolare di un salone d'auto Alessandro Zaffarani?. La società si occupa della gestione di campi da padel, sport molto amato sia da Totti che dalla sua nuova compagna Noemi Bocchi.