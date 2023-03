Francesco Totti, soldoni con l'accoglienza: "857mila euro l'anno"

18 marzo 2023 a

Francesco Totti amplia i suoi affari. L'ex Capitano della Roma, o meglio una delle sue società, si dà all'accoglienza. La Ten Immobiliare, proprietaria di un edificio nella zona di Tor Tre Teste, guadagna ospitando, a spese del Comune di Roma, le famiglie in difficoltà alloggiativa. A confermarlo l’ultimo bando pubblicato dal Campidoglio per trovare nuovi alloggi. Per l'ex capitano della Roma non è comunque la prima volta. La gara per trovare i Sassat (Servizio di Assistenza e Sostegno Socio Alloggiativo Temporaneo), però, dal 2019 non era mai andata a buon fine.

Poi la svolta, con le tre offerte e la commissione comunale incaricata di valutarle che individua i tre immobili come "idonei". Tra questi, ecco quello di Totti. Il fu marito di Ilary Blasi ha "offerto" un palazzone scuro e con le finestre a specchio e le strade martoriate attorno, tipiche della periferia di Roma. In totale la Ten Immobiliare ha 34 appartamenti, tutti in via Tovaglieri 29 e tutti già in passato adibiti a residence dai quali percepiva 857 mila euro all’anno.

Un affare a cui Totti non vuole affatto rinunciare. A maggior ragione con la faida in tribunale che va per le lunghe. Al momento tra gli ex coniugi non è stato trovato alcun accordo. Nel mirino, tra le altre cose, le ingenti proprietà.