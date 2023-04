Cristiano Ronaldo, raptus e sconcerto: "Non volete giocare!"

11 aprile 2023 a

a

a

Nonostante i 38 anni e un palmares che ha pochi eguali nella storia del calcio, Cristiano Ronaldo non perde mai la voglia di competere e il carattere fumantino. Di conseguenza non stupisce più di tanto il fatto che abbia reagito male al pareggio per 0-0 dell’Al Nassr contro l’Al Feiha. Un risultato che ha lasciato l’amaro in bocca al fuoriclasse portoghese, che vuole assolutamente vincere il campionato Saudita.

"Dove ha voluto fare se***": Georgina, la sconvolgente rivelazione su Cristiano Ronaldo

Un pareggio a reti inviolate che fa male a livello di classifica, dato che l’Al Nassr è scivolato a -3 dalla capolista Al Ittihad. Il cinque volte Pallone d’Oro non ha alcuna intenzione di perdere il titolo alla sua prima (mezza) stagione in Arabia Saudita, ecco perché ha reagito in maniera veemente dopo lo 0-0. In particolare Cristiano Ronaldo si è arrabbiato con gli avversari, che a suo dire avrebbero adottato un atteggiamento ostruzionistico, badando unicamente a evitare che la squadra del portoghese passasse in vantaggio.

C’è da dire che l’Al Nassr ci ha messo del suo, dato che ha sprecato diverse occasioni da gol importanti, ma Cristiano Ronaldo si è comunque sfogato contro gli avversari: “Non volete giocare, non volete giocare!”, ha esclamato dopo il triplice fischio dell’arbitro. Servirà uno sforzo in più da parte del portoghese per trascinare l’Al Nassr alla vittoria del campionato.