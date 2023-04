Milan-Napoli, lo show di Spalletti: "Mi alzo in piedi per lui"

12 aprile 2023 a

“Paolo Maldini? Quando lo vedo domani non ho niente da dirgli, tanto grande è la stima per lui. Per voi qualsiasi situazione di telecamere che riprendono ogni cosa diventa uno scontro. Ma sono cose di campo, normalissime”. Dice così Luciano Spalletti nella conferenza stampa pre Milan-Napoli. Il tecnico toscano ritorna alle scintille con il d.t. rossonero all’intervallo della sfida del Maradona, vinta dai rossoneri per 4-0. Per dare maggior forza al suo pensiero cita due esempi, il primo fa riferimento alla sua esperienza in Russia: "Quando ero allo Zenit mi fu chiesto un profilo internazionale che riuscisse a evidenziare forza per il club e quando gli dissi il nome di Paolo Madini furono felicissimi — aggiunge Spalletti — Erano disposti a qualsiasi cosa, ma lui era impegnato. Questo è per dire qual è la stima che ho del calciatore, del dirigente e dell'uomo".

Spalletti e il post su Instagram con la maglia di Maldini e De Rossi

E ancora: "Si fanno i post su Instagram, ne feci uno anche io nel 2020 da casa, quando non si poteva andare alo stadio — ha detto ancora Spalletti — Io allora ero fermo, avevo scritto ‘Il calcio è il cuore del mondo e il suo battito sarà bello anche da casa io lo vedrò dalla mia Scala del calcio'. Guardate chi c'è accanto a me… le maglie di Maldini e De Rossi sono le più vicine. Per me fu già un dispiacere non averlo risultato alla fine di quella partita”.

Quindi, il capitolo Pep Guardiola. Il catalano aveva definito come “scontrosa” la replica di Luciano Spalletti dopo i complimenti che gli aveva riservato per il passaggio ai quarti. Il tecnico ha risposto: “Ho capito che le parole che ho detto non sono state interpretate come volevo — ha aggiunto Spalletti — Quando parlo di Guardiola, mi devo alzare in piedi (e lo fa fisicamente, ndr). È uno degli allenatori che guardo costantemente. Gli chiedo scusa perché a me fa piacere se uno come lui parla bene del Napoli. Io dovrei metterci giorni per parlare delle sue squadre, tanto ne parlerei bene. Quando si parla di Pep, io mi alzo. E se si è offeso gli chiedo scusa. Ci fa piacere quando parla del Napoli, davvero. È un grande allenatore, spero di potermi fare due risate con lui davanti a un buon caffè turco”.