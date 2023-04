Matteo Berrettini, "peggiorato nella notte". Montecarlo, cosa sta succedendo

13 aprile 2023 a

Matteo Berrettini costretto a ritirarsi. Il tennista non potrà partecipare al torneo di Montecarlo, terzo Master 1000 della stagione a causa di un infortunio. Berrettini avrebbe una lesione di secondo grado agli addominali obliqui. L'ennesima batosta in quello che sembra un periodo nero. "Non so da dove cominciare... stavo finalmente trovando il mio livello e tornando dove volevo essere... questo è difficile", si sfoga su Instagram Berrettini, che nel pomeriggio avrebbe dovuto affrontare il danese Rune negli ottavi.

"Sono molto triste nell'annunciare che non potrò giocare la mia partita oggi a Montecarlo. Ho sentito un po' di dolore agli obliqui durante la partita di ieri. Il dolore è peggiorato significativamente durante la notte - scrive Berrettini nel post in inglese - Dopo aver consultato il mio team medico, questa mattina abbiamo deciso di sottoporci a una risonanza magnetica. Ho uno strappo di grado 2 nel mio muscolo obliquo interno. Non posso ringraziarvi abbastanza per il supporto. Significa così tanto ed è ciò che mi fa superare questi momenti difficili".

L'azzurro nella giornata di mercoledì 12 aprile aveva vinto al terzo set la sfida contro l'argentino Francisco Cerundolo qualificandosi per gli ottavi. Intanto procede a gonfie vele la storia con Melissa Satta. L'ex velina è volata a Montecarlo per stare vicino al campione. Con loro c’è anche Maddox il figlio avuto dal calciatore Boateng.