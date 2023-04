Dybala in lacrime e Abraham ko: la furia di Mourinho, panico-Roma

14 aprile 2023 a

Un k.o. che brucia, specie dopo il rigore sbagliato nel primo tempo da Lorenzo Pellegrini. La Roma è salita sì al terzo posto in classifica, ma ora rischia di uscire contro il Feyenoord in Europa League, dopo il k.o. di giovedì per 1-0 in Olanda. Il ritorno di giovedì alle 21 all’Olimpico dirà tutto. Prima però c’è da pensare alla prossima sfida contro l’Udinese, che si presenterà nella Capitale domenica sera, dove mancheranno sicuramente Abraham e Dybala, che avrebbe riportato un problema all’adduttore: “No, non so di preciso cosa hanno — ha detto l’allenatore José Mourinho nel dopo-gara — Mi è basta la sensazione in campo e quando mi hanno detto che erano subito fuori. Non ho tempo di fare grandi domande, non ho parlato con Dybala e Abraham neanche dopo la partita. Abraham ha un problema alla spalla, Dybala uno muscolare”.

Quindi serviranno gli esami strumentali per capire quanto dovranno fermarsi i due attaccanti romanisti. Il problema dell'inglese è alla spalle, per l'argentino è l'ennesimo infortunio muscolare. Ma adesso quanto dovranno stare fermi? Mourinho non ha la risposta, ma ha detto che faranno di tutto per essere in campo contro il Feyenoord, nella gara di ritorno del 20 aprile: “Sono fiducioso per il ritorno, ma preoccupato anche per domenica — dice il portoghese — Se una squadra come la nostra perde giocatori, le opzioni sono di meno e questo è una preoccupazione. Facciamo sempre il massimo. Il risultato non è meritato, ma nel calcio non fa parte del mio vocabolario. Domenica non giochiamo contro il Feyenoord, ma con l’Udinese e dobbiamo pensare solo a questo”.