Milan, "Il nuovo Osimhen": tam tam impazzito, ecco il prossimo bomber

18 aprile 2023 a

a

a



In attesa di capire che ne sarà di Leao (e di Zlatan Ibrahimovic), il Milan continua a guardarsi intorno per rinforzare l'attacco per la prossima stagione. Dopo i nomi di Greenwood (Manchester United) e Saint-Maximin (del Newcastle, vecchio pallino dai tempi del Nizza), il nome nuovo sarebbe quello di Victor Boniface. Il mercato inglese ha costi proibitivi anche per i giocatori non di primissima fascia, e l'incognita della qualificazione alla prossima Champions League pesa sui progetti di Maldini e Massara, imponendo una ricerca in mercati più abbordabili come quello francese o belga. Gli esempi di Mike Maignan e Kalulu presi dalla Ligue 1 (due colpacci dal punto di vista tecnico e finanziario) insegnano, così come quello di Saelemakers arrivato dal Belgio, anche se il flop costosissimo di Charles De Ketelaere, stellina del Bruges non ancora esplosa in Seria A, impone prudenza.

"Tutto fatto, se ne va": la bomba di mercato che rovina Milan-Napoli

Secondo Tuttosport, il Diavolo ha puntato i fari del suo calciomercato sul 22enne nigeriano, rivelazione dell'Union Saint Gilloise: Boniface, classe 2000, dopo il debutto europeo in Norvegia con il Bodo Glimt (dove giocava con l'ex rossonero Hauge) si è trasferito in Belgio la scorsa estate, conquistando tutti con 7 gol in campionato e soprattutto 6 reti in 9 partite nella vetrina europea dell'Europa League.

Roma, colpaccio a giugno: "Arriva a zero, ha già fatto le visite mediche"

Proprio le prestazioni continentali avrebbero convinto i dirigenti rossoneri della bontà dell'investimento, per un giocatore atletico e futuribile (molti lo hanno già definito "il nuovo Osimhen") ma già sufficientemente maturo per il salto di qualità e soprattutto dal rapporto qualità-prezzo ancora buono. Occorre però chiudere in fretta, perché Boniface è già sul taccuino di altre big europee.