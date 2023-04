Milan, rumors esplosivi: un colpo clamoroso dalla Premier, "chi arriva"

17 aprile 2023 a

Alla vigilia del decisivo ritorno dei quarti di Champions League contro il Napoli, il Milan pensa anche al futuro. Bisogna guardare avanti, rafforzare una rosa che ha dei limiti, così come dimostra anche il pari a Bologna di sabato. E così Paolo Maldini e Frederic Massara starebbero apparecchiando il calciomercato estivo: nel mirino un paio di nomi per la difesa, un nome per il centrocampo, due innesti sulla trequarti e un nuovo attaccante. Il tutto, ovviamente, a fronte di una serie di cessioni.

Ma non solo: uno dei crucci della dirigenza rossonera è Brahim Diaz. Il Milan lo vuole confermare, ma è in prestito dal Real Madrid, prestito che scadrà il prossimo 30 giugno. E alla luce delle sue prestazioni, i Blancos vogliono riportarlo in Spagna, allungando il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Se Diaz partisse, il Milan si troverebbe a dover gestire una voragine. I nomi sul taccuino sono i "soliti" due: Nicolò Zaniolo e Hakkim Ziyech.

Ma negli ultimi giorno circolano anche nuovi nomi associati al Milan. In Spagna, Relevo sostiene che i rossoneri siano sulle tracce di Mason Greenwood, classe 2001, ala destra di proprietà del Manchester United che arriva da un difficile momento personale. Greenwood ha avuto un contenzioso con la giustizia, dovuto ad alcuni episodi di violenza domestica ai danni della fidanzata. È riuscito, però, a venirne fuori con l'assoluzione.

In virtù di questi guai, Greenwood allo United è fuori rosa ormai da tempo: nonostante il contratto in scadenza nel giugno del 2025, in estate potrebbe cambiare aria. E come detto, il Milan sarebbe interessatissimo: al netto delle brutte vicende extra-calcistiche, il ragazzo viene considerato uno dei talenti di maggior prospetto di tutto il Regno Unito.