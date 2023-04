Milan, Napoli è un inferno: notte da incubo, cosa è successo

18 aprile 2023 a

a

a

Notte agitata per i giocatori del Milan alla vigilia del match di ritorno dei quarti di Champions League contro il Napoli. I tifosi azzurri hanno provato a disturbare il sonno della squadra di Pioli con cori, clacson e fuochi d’artificio sotto l’hotel dove alloggiano i rossoneri. La partita è in programma questa sera alle 21 al ’Maradonà; si riparte dal successo del Diavolo per 1-0 dell’andata. Un gesto quello dei tifosi del Napoli che ha irritato e non poco l'ambiente rossonero. Di fatto è venuta a mancare quella sportività che dovrebbe accompagnare scontri epici come quello di questa sera che vale l'accesso alla semifinale di Champions League.

I cori, nel cuori della notte sono stati volgari e incessanti: "Milan vaffa...", poi l’esplosione di diversi petardi e i clacson impazziti di auto e motorini proprio sotto l'hotel dove fa base il Milan. Insomma, la partita di questa sera è senza dubbio una finalissima anticipata. Il Napoli è carico e Spalletti, ritrovando Osimhen, potrebbe piazzare la partita che fa la storia.

"Momento delicato". Spalletti, quello che pochi dicono: cosa succede al Napoli

Il Napoli ha una occasione unica per approdare in semifinale e di certo non vorrà sprecarla. Va detto che ciò che hanno fatto i tifosi del Napoli questa notte accomuna diverse tifoserie che cercano di destabilizzare l'ambiente prima degli appuntamenti decisivi. La parola tra poche ore passa al campo. Al Maradona si decide tutto.