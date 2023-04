Milan, rumors pazzeschi su Mike Maignan: "Cosa accadrà a luglio"

20 aprile 2023 a

Il cuore pulsante della tifoseria del Milan batte sempre più forte per Mike Maignan. E non potrebbe essere altrimenti: il portiere francese sta facendo un'altra stagione strepitosa, pazzesca, il ritorno di Champions League contro il Napoli è soltanto l'ultima conferma. Dire che oggi sia il miglior portiere al mondo è tutt'altro che peregrino.

E insomma, la dirigenza del Milan, ora, vorrebbe premiarlo. In rossonero ci arrivò nel 2021, per soli 15 milioni di euro dal Lille, dopo l'addio con gran fracasso e polemica di Gigio Donnarumma. E Magic Mike ha fatto scordare a tempo record Gigio. Anzi, i tifosi "ringraziano" Donnarumma per il fatto di essersene andato: senza la sua rottura per qualche milione in più, Maignan non sarebbe mai arrivato.

Quest'anno il portiere francese ha avuto qualche guaio fisico. E la sua assenza tra i pali è stata pesantissima. Ora però è tornato sul campo, da protagonista assoluto, mettendo la sua firma sull'accesso alla semifinale di Champions. Ma si diceva: la riconoscenza della dirigenza del Milan, la volontà di premiarlo. Come? Con un rinnovo fino al 2028. Ad oggi, Maignan guadagna 2,8 milioni netti l'anno e il suo contratto è in scadenza nel 2026. Ragione per la quale Paolo Maldini e Frederic Massara mettono sul piatto un prolungamento del contratto di due anni, con annesso e cospicuo ritocco dell'ingaggio. Secondo Tuttosport, nel mese di luglio verrà annunciato il rinnovo.