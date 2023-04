Napoli-Milan, "il vero campione rossonero? L'arbitro": chi perde la testa

19 aprile 2023 a

Il Napoli è fuori, in semifinale di Champions League ci arriva il Milan di Stefano Pioli. Ma non tutti i partenopei hanno accettato il verdetto con serenità. Per esempio, Carlo Alvino - napoletano e tifoso scatenato - è passato all'attcco, scomposto e feroce, contro gli arbitri.

"In gare così equilibrate sono i campioni a fare la differenza. Nella doppia sfida li ha avuti il Milan. Maignan, Kovacs e Marciniak l’hanno fatta!", ha tuonato su Twitter rilanciando il video dell'intervento di Rafa Leao su Lozano, tackle molto discusso e che, probabilmente, andava punito con il calcio di rigore. Un penalty che avrebbe potuto cambiare la partita, poiché il punteggio era di 0-0.

E insomma, almeno da parte di Alvino nessun tipo di autocritica. Gli unici eroi rossoneri, a suo giudizio, sarebbero gli arbitri (rispettivamente di andata e ritorno) e Mike Maignan, il portierone rossonero, autore di un'altra partita superlativa, con tanto di rigore parato a Kvara all'82esimo minuto di gioco.