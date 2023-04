Mike Maignan? "Prima di ogni partita...": voci clamorose dal cuore del Milan

19 aprile 2023 a

Semplicemente strepitoso: Mike Maignan in questo momento, con discreta approssimazione, è il miglior portiere al mondo. E lo ha dimostrato per l'ennesima volta nel ritorno di Champions League contro il Napoli, dove ha salvato il Milan sul rigore di Kvaratskhelia all'82esimo minuto. E non solo: almeno un altro paio di grandi interventi. Proprio come all'andata.

Insomma, il francese è un trascinatore. Un gigante. Tanto che nessuno rimpiange Gigio Donnarumma, anzi: la tifoseria lo ringrazia per essersene andato e aver consegnato la porta a un fenomeno vero. Il Milan, ora, è in semifinale di Champions League. E sul risultato c'è anche la firma di Magic Mike.

Gli elogi al portiere transalpino piovono copiosi. E tra chi si spende in un sentito plauso, ecco Fikayo Tomori, colonna della difesa del Milan, che al termine del ritorno col Napoli ha detto la sua ai microfoni di CBS Sports Golazo su Paramount+.

In primis, una battuta su quel che si prova in un momento del genere: "Come ti senti? Bene ovviamente. Essere in Semifinale è così una bella sensazione. Quando c’è stato il sorteggio tante persone hanno parlato ancor prima che si giocasse… Aver superato il turno ci rende molto felici, ma anche un po’ stanchi", afferma.

Dunque, quando gli chiedono com'è giocare con uno come Mike Maignan, risponde: "Porta davvero tanta calma alla squadra - premette -. È una presenza che si sente. Anche fuori dal campo è così professionale. Ogni volta che ci prepariamo per una partita è lì a discutere su cosa potremmo o non potremmo fare, sempre lì a organizzare cose e aiutare. È più di un portiere. Ci dà tanto quando siamo in possesso, ci permette di arrivare in avanti subito. Ha un grande calcio, è molto preciso. E quando c’è bisogno di lui c’è sempre, fa parate da fuoriclasse come la scorsa settimana su Di Lorenzo. Ci dà grande fiducia, possiamo giocare alti con la difesa ed essere più aggressivi", conclude Tomori. Parole sincere e che a Maignan non possono che fare un gran piacere.