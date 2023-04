Pippo Inzaghi, dramma in famiglia: "Lo stanno massacrando"

21 aprile 2023 a

“Sono contento per il Milan e molto contento per mio fratello. Il discorso che ho fatto dopo Benevento vale anche per Simone: sta facendo bene ma lo stanno massacrando”. Per Pippo Inzaghi il cuore è diviso a metà nella prossima semifinale di Champions League: quando i rossoneri e i nerazzurri se la vedranno nel doppio confronto a San Siro tra 10 e 16 maggio. Così ha detto il tecnico, che parteggia considerando il fratello, ma non può non pensare al suo passato nel club del Diavolo.

Inzaghi e la sua Reggina: “Il -3? La società ci ha rassicurato”

L’ex punta e oggi allenatore della Reggina ha voluto puntare l'attenzione sulle ambizioni e sul carattere dei suoi giocatori: "In settimana è arrivato anche il meno tre, ma i punti sono 49 per noi — ha concluso Pippo — La società ci ha rassicurato, ma anche io ho letto le carte, siamo nel giusto e sono sicuro che ce li ridaranno e in questo modo avremo una posizione ancora migliore in classifica.

La stagione finora è molto positiva, tra alti e bassi, ma dalla prima giornata in avanti siamo sempre stati nei playoff. Futuro? Al momento abbiamo tante cose a cui pensare che guardare alla prossima stagione".