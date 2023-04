Juventus, Allegri salta a giugno? "Chi arriva", nome pazzesco

21 aprile 2023 a

a

a

"In testa ha solo la Juventus". Nome clamoroso per la panchina della Signora: Max Allegri potrebbe saltare a giugno e al suo posto arrivare, anzi tornare Zinedine Zidane. L'allenatore franco-algerino è alla finestra dal 2021, dopo essere entrato nella storia del calcio moderno avendo conquistato praticamente da esordiente tre Champions League di fila con il Real Madrid. Da allora è rimasto alla finestra, in predicato di subentrare praticamente a ogni allenatore in bilico in un top club europeo.

Napoli, brivido-scudetto: partita chiusa? Occhio a questi numeri

Il suo rapporto con le merengues è sempre aperto. La Francia è sua promessa sposa da anni, ma alla fine il ct Didier Deschamps è stato confermato e per il momento non se ne farà nulla. Certo, secondo l'Equipe il Psg sarebbe il favorito nella corsa di Zidane, non avendo trovato in Christophe Galtier la guida sicura che si aspettava. Le alternative all'ex Pallone d'oro sono un altro grande numero 10 degli anni 90 e 2000 come l'argentino Marcelo Gallardo, che da allenatore ha portato il River Plate sul tetto del Sud America, oppure due suggestioni italiane: l'usato sicuro Mourinho dalla Roma o Thiago Motta, apprezzato sotto la Tour Eiffel come mediano e oggi rivelazione alla guida del Bologna.





Juventus, restituiti i 15 punti di penalizzazione: ecco la nuova classifica, chi trema

Tuttavia, spiegano i giornalisti di RMC Sport, Zidane avrebbe messo come priorità un ritorno a Torino, dove da giocatore conquistò titoli e fama in 5 stagioni straordinarie, tra 1996 e 2001, prima di diventare simbolo del Real dei Galacticos. Peraltro, Zidane avrebbe intenzione di aprire un ciclo a medio-lungo termine, con un programma ambizioso che prescinderebbe dalla partecipazione dei bianconeri alle prossime coppe europee. Un plus, per i dirigenti juventini, ancora appesi ai verdetti del campo (Juve terza in campionato riavuti i 15 punti di penalizzazione e in semifinale di Europa League) e soprattutto alle vicende giudiziarie. Trovare un allenatore giovane ma già testato ai massimi livelli, entusiasta, amatissimo dai tifosi (già scatenati sui social dopo il tam tam dalla Francia) sembra rappresentare la classica occasione da non lascairsi scappare, Allegri permettendo.