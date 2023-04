Juventus, gran colpo: è in semifinale di Europa League

20 aprile 2023 a

La Juventus vola in semifinale di Europa League. I bianconeri proprio nel giorno in cui hanno ottenuto la cancellazione della penalizzazione in classifica piazzano il colpo a Lisbona e con un pareggio per 1-1 si portano a casa la qualificazione alle semifinali. Un risultato pesantissimo per gli uomini di Allegri che dopo aver ritrovato il terzo posto in classifica in campionato, ritrovano anche il vento in poppa in Europa. A sbloccare la partita è Rabiot al nono minuto. Poi al ventesimo pareggia lo Sporting con un rigore realizzato da Edwards.

La Juve controlla nella ripresa il risultato e grazie all'1-0 di Torino approda alle semifinali. Allegri da tempo ha in mente di mettere le mani sulla coppa, sarebbe per lui il primo trionfo in Europa.

E per la Juve vincere l'Europa League potrebbe rappresentare un pass sicuro verso la Champions. In campionato infatti potrebbero esserci nuovi colpi di scena. Il procedimento sportivo andrà rifatto da capo e dunque potrebbe scattare una nuova penalizzazione per la Juve oppure verrebbe definitivamente cancellata quella sospesa questo pomeriggio. Vincere l'Europa League potrebbe rappresentare una sorta di garanzia per un posto nell'Europa di prima fascia nella prossima stagione. Il nuovo verdetto arriverà tra un mese e mezzo.