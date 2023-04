Cristiano Ronaldo fuori controllo: insulti alla sua squadra. E a fine partita...

25 aprile 2023 a

L'esperienza multi-milionaria di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita assomiglia sempre di più a un incubo. Recentemente i gestacci ai tifosi, la denuncia e la possibile espulsione. Ora, anche l'eliminazione dalla King Cup, la coppa nazionale: l'Al Nassr del portoghese è stato infatti eliminato nella semifinale dall'Al-Wehda, un club che in campionato lotta per non retrocedere.

E insomma la prima stagione di CR7 in Arabia Saudita rischia di chiudersi senza titoli: fuori dalla coppa, l'Al Nassr si trova potenzialmente a sei punti dalla prima in classifica. Una distanza importante e difficile da colmare.

In tutto ciò prosegue il momento "no" sul campo di Cristiano Ronaldo: considerato l'ingaggio, si può parlare di clamoroso fallimento in Arabia Saudita. E al portoghese, fallire non piace. Ragione per la quale appare sempre più nervoso. Così come è apparso nervosissimo nel match di coppa contro l'Al-Wehda: alla fine del primo tempo, con la sua squadra sotto di un gol, rientrando negli spogliatoio CR7 non ha contenuto rabbia e frustrazione, iniziando a inveire contro lo staff della sua squadra.

Dunque il secondo tempo, in cui il portoghese ha provato a recuperare la partita, senza riuscirci. Così si arriva ai minuti di recupero, in cui Cristiano Ronaldo, sempre più fuori controllo, ha iniziato ad urlare anche contro l'arbitro. Infine la fuga negli spogliatoi, senza nemmeno rivolgere un saluto ai tifosi in tribuna. Sempre peggio...