Juve, l'inchiesta Uefa: "Fuori da tutte le coppe", cala la mannaia?

25 aprile 2023 a

a

a

La Juventus si sta giocando la sua stagione, e più in generale il suo futuro, su due binari differenti. Quello sportivo è stato rimesso in piedi alla grande da Allegri e dai suoi calciatori: dopo un inizio scioccante, con tanto di eliminazione ai gironi di Champions League, i bianconeri si sono rimessi in piedi e sono in piena lotta per il secondo posto, nonché in semifinale di Europa League.

"Bravissimi oh, ci siete riusciti!". Allegri perde la testa e deride il Napoli | Video

Nonostante siano stati momentaneamente restituiti i 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, sullo sfondo restano tanti i problemi per la Juve, che non ha alcuna certezza sul proprio futuro. In attesa che la giustizia sportiva italiana faccia il suo corso, il club bianconero deve preoccuparsi anche di quanto deciderà la commissione del Fair Play Uefa, che si muoverà indipendentemente dalle decisioni che verranno prese in Italia. In particolare sotto la lente d’ingrandimento è finita la manovra stipendi, che potrebbe far decadere il patteggiamento raggiunto con la Uefa in materia di fair play finanziario.

"Vado via". Allegri, il gesto choc e la fuga nel momento decisivo di Juve-Napoli

La Juve rischia quindi di andare incontro a sanzioni più o meno severe, che vanno dall’ammenda fino alla squalifica per uno o più anni dalle coppe europee. Quindi i bianconeri al momento vivono alla giornata: fanno bene a dedicare tutte le loro energie a blindare il piazzamento in campionato e a cercare di vincere l’Europa League, ma indipendentemente dai risultati sul campo il prossimo anno potrebbe essere senza coppe europee.