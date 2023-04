Juventus, l'ira furibonda della moglie di Di Maria: "In 12 contro 11"

26 aprile 2023 a

La moglie di Di Maria perde le staffe e sui social attacca in modo chiaro il Var e l'arbitro di Juve-Napoli. Come è noto il gol dell'argentino è stato annullato e all'ultimo minuto la Juventus ha dovuto cedere il passo al Napoli che con un gol ha messo una seria ipoteca sullo scudetto. Ma il gol annullato ha lasciato un tappeto di polemiche che hanno acceso ancora di più lo scontro in campionato tra bianconeri e partenopei.

Ma questa volta si è inserita nella polemica anche la moglie di Di Maria che sui social si è lasciata andare a un commento molto velenoso: "12 contro 11…ad ogni modo il tuo 'non gol' è stato molto bello, ti amo". Insomma la partita che di fatto ha deciso e ha chiuso il discorso scudetto per il Napoli è diventata un caso. Al punto da scomodare anche le mogli dei bianconeri. Il Napoli comunque adesso vede il traguardo vicinissimo che porterebbe sotto il Vesuvio il terzo scudetto.

Una nuova fase dunque si apre per la squadra azzurra che era rimasta ancorata ai fasti dell'epoca di Maradona. Ora il Napoli potrebbe aprire un nuovo ciclo. Il progetto di Spalletti guarda al futuro e non è da escludere che possa scattare un assalto alla Champions già nella prossima stagione dopo l'ottima annata 2022-2023 che si è conclusa con l'eliminazione ai quarti di finale col Milan.