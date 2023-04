Juve, Bonucci perde la testa contro Allegri: raptus in panchina

27 aprile 2023 a

a

a

Polveriera-Juventus. Non solo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l'Inter, una partita bruttissima per i ragazzi di Massimiliano Allegri. Ma anche i nervi che saltano. In particolare saltano i nervi del capitano, Leonardo Bonucci, uno che già in passato con Allegri ebbe i suoi problemi, tanto da finire al Milan salvo poi tornare sui propri passi dopo il naufragio dell'avventura in rossonero.

Nella finale di Coppa Italia disputata a San Siro, Bonucci è partito titolare, relegando alla panchina Danilo. Ma Leonardo è andato spesso in difficoltà, in particolare nei primi minuti della partita. Anche in fase di impostazione molte sbavature, insomma molto più impreciso del solito.

E così, a una ventina di minuti dal 90esimo, Allegri ha scelto di cambiarlo: al suo posto Danilo. Ma il difensore azzurro non ha affatto preso bene la scelta. Poco prima dell'ingresso del brasiliano, il capitano della Juve ha infatti urlato ad Allegri, sorpreso dalle telecamere: "Aspetta a fare il cambio!". Ma il mister non ha aspettato. Tanto che la reazione di Bonucci alla sostituzione è stata furibonda e plateale. In panchina ci è arrivato molto contrariato, urlando qualcosa di incomprensibile prima di prendere posto.

"Luciano è perfetto": clamoroso retroscena, così Allegri ha cambiato il campionato

Bonucci, ha fine partita, ha provato a ridimensionare quanto accaduto: "Non stavo discutendo, né ho fatto polemiche. Era semplicemente per non sprecare uno slot subito. In queste partite serve più elettricità, ci mancava qualcosa nei contrasti. Non abbiamo costruito molto perché qualcuno forse era più stanco. Queste partite vanno giocate con più aggressività". Spiegazione che però convince fino a un certo punto: le immagini parlano chiaro (e, soprattutto, Bonucci aveva giocato l'ultima volta più di un mese fa, in campionato contro la Sampdoria).