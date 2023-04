Juve, Lapo Elkann sbrocca con Allegri: "Senza testa né cuore. Noi..."

27 aprile 2023 a

a

a

"Nello sport si vince e si perde. Ma mi piange il cuore nel vedere la nostra Juve giocare così, senza testa e senza cuore. Ci meritiamo tutti molto di più". Recita così il tweet scritto da Lapo Elkann dopo la sconfitta della sua Juve contro l’Inter, nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia a San Siro. Il rampollo della famiglia Agnelli non ha ben digerito l’eliminazione dal torneo, manifestando tutta la sua delusione in un tweet.

Il Vlahovic “disinteressato” in tribuna a San Siro

In tribuna, intanto, Dusan Vlahovic assisteva alla sconfitta dei suoi compagni. E dopo aver visto la rete dell1-0, non ha reagito alla sconfitta. Già, sui social sono stati diversi i tifosi juventini a notare l'atteggiamento in tribuna del serbo, piuttosto soft nonostante la delusione per il ko e l'eliminazione. C'è chi si aspettava una reazione diversa, magari di rabbia, sicuramente più plateale e non così "silenziosa". Invece il serbo si è contenuto, per molti anche troppo, dando l'impressione di essere disinteressato.

"Mer***, che fine farete": Allegri perde la testa nel tunnel: frasi-choc contro l'Inter

Allegri furioso contro Marotta: “Tanto arrivate sesti”

E intanto, dopo il k.o., Massimiliano Allegri si è scagliato duramente contro i dirigenti dell’Inter, Giuseppe Marotta e Dario Baccin. Non si sa cosa abbia fatto inviperire l’allenatore, che però, come racconta chi era presente lì, ha inveito contro tutti. Volano parole grosse, anche sul personale, prima con Marotta e poi verso l’Inter: “Siete delle m…, ma tanto arrivate sesti”. E, prima di rientrare nello spogliatoio, si sarebbe così rivolto verso i suoi iocatori: "Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions".