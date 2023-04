Juve, Di Maria resta a casa? "Vendetta contro Allegri": girano brutte voci

30 aprile 2023 a

Dopo il ko con l'Inter in Coppa Italia, dopo le sfuriate di Massimiliano Allegri, la Juventus è chiamata a dare una risposta nella partita di Serie A contro il Bologna. I bianconeri, per inciso, arrivano da tre sconfitte consecutive in campionato. Insomma, il clima è teso e i risultati latitano.

Ed in questo contesto si apre un nuovo caso, un nuovo fronte, altri sospetti. Infatti Angel Di Maria è stato escluso dai convocati per la partita di questa sera, domenica 30 aprile. A casa per un infortunio alla caviglia. Ma il sospetto è che le cose non stiano così, almeno secondo TuttoSport, il quotidiano sportivo di Torino, dunque plausibilmente ben informato sui fatti.

Secondo quanto si legge su TuttoSport, Di Maria ha infatti abbandonato l'allenamento prima della fine quando ha capito che non sarebbe stato titolare. Via dall'allenamento lamentando un fastidio alla caviglia. Dunque la decisione di Allegri di non convocarlo.

Se le indiscrezioni fossero vere, si tratterebbe di un capriccio, di una vendetta dell'argentino. E di una "punizione" nei suoi confronti da parte di Allegri. Dopo le indiscrezioni, Di Maria su Instagram ha pubblicato un post con scritto "fino alla fine", motto della Juve, come a voler chiudere il caso. Ma i tifosi, in calce al post, hanno risposto infuriati, dimostrando di dare credito alla teoria di TuttoSport.