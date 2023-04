Leclerc: "Ca***, un gatto in pista!". Ma Ferrari non capisce: caos al Gp

30 aprile 2023 a

Incredibile fuoriprogramma durante la gara Sprint di Formula 1 del Gp dell'Azerbaigian, a Baku. Charles Leclerc, infatti, ha avvisato via radio il team Ferrari della presenza di un gatto in pista, un randagio che si trovava davanti alla safety car. "C'è un gatto in pista!", ha urlato sorpreso in radio.

Ma, incredibile ma vero, il muretto Ferrari non ha compreso quanto detto dal pilota monegasco, il quale ha parlato in inglese: "Fu***, there's a cat". Peccato che il box abbia compreso "cut" al posto di "cat", ossia "taglio". E nel gergo della Formula 1 quella frase è stata interpretata come "c'è un taglio nel motore", ovvero un problema.

Attimi di panico al muretto Ferrari, che temeva un ritiro di Leclerc. E invece no: parlava proprio di un gatto, che si trovava tra curva 1 e curva 2. Ma non solo: il felino ha poi anche attraversato la pista, tanto che la Safety Car per non travolgerlo è stata costretta a inchiodare, e Leclerc ha fatto presente questa circostanza al termine della gara. Scene davvero insolite e surreali da Baku, insomma.