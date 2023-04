Verissimo, Gianni Sperti: "Io gay? Adesso lo dico", gelata l'ex moglie

30 aprile 2023 a

Gianni Sperti è tornato nel salotto di Verissimo a dieci anni di distanza dall’ultima volta. Con Silvia Toffanin ha affrontato un argomento delicato, quello riguardante la sua ex moglie Paola Barale, che qualche anno fa - proprio a Verissimo - ha lasciato intendere delle cose poco carine su Sperti. “La gente non ha il coraggio di dire la verità, non riuscirei a stare con una persona che non vuole stare in quel posto lì”, aveva dichiarato la showgirl.

In molti hanno pensato che Sperti fosse gay, ma adesso il diretto interessato ha fatto chiarezza una volta per tutte: “Io ho superato il fallimento del matrimonio. Credevo che anche lei l’avesse superato, anche perché dopo di me ha avuto una storia lunga. Porta rancore forse. Sette anni insieme, se non ha capito boh. Essere se stessi? Cosa voleva dire? Non lo so. Anzi lo so ma preferisco far finta di niente. Va bene, te la dico allora: vuole far credere che io sia omosessuale”.

“La cosa che mi dà fastidio - ha proseguito l’opinionista di Uomini e Donne - è che ancora oggi ci sia questa voglia di sapere che tendenza abbia. Io sono omosessuale? Forse si, forse no… Non lo dirò mai. Se lo dico vuole dire mettersi un’etichetta. La domanda già la odio. Io non vengo da te a dire: sei etero? Siamo esseri umani, da catalogare in buoni o cattivi. Il resto chi se ne frega”.