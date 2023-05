Venezia, Pohjanpalo segna 4 gol? Poi la birra al chiosco: ecco il video

02 maggio 2023 a

Attuale capocannoniere del campionato di Serie B, reduce dai quattro gol (su cinque) segnati dal suo Venezia nella vittoria per 5-0 in casa contro il Modena. Si tratta di Joel Pohjanpalo è l'attuale capocannoniere del campionato di Serie B. Il suo Venezia non sta facendo un campionato memorabile nella prima stagione, ma l'attaccante finlandese è riuscito comunque a distinguersi. Ben 17 gol e sei assist fino a questo momento, una gara che lo ha visto ancora una volta brillare. Un attaccante capace di rubare la scena a tutti sia durante che dopo la partita. L'attaccante è diventato il primo giocatore del Venezia a segnare quattro gol in un match di A o B in questo secolo, il quarto a realizzare un poker tra prime e seconde divisioni dei top-5 campionati 22/23, dopo Krasso (St Etienne), Kleindienst (Heidenheim) e Castellanos (Girona).

La birra al chioschetto e via negli spogliatoi. Il suo Venezia ora sogna

Un giocatore che oltre al calcio e ai gol, ha anche un'altra passione: la birra. Già lo scorso mese di febbraio in occasione della vittoria contro la SPAL, si presentò nel bar presente in campo a fine partita chiedendo una birra. Un rituale che è andato in scena anche al termine della gara contro il Modena. Pohjanpalo viene ripreso dai tifosi presenti in tribuna mentre si reca al chioschetto posto proprio a ridosso del rettangolo verde dello stadio di Venezia. Il finlandese chiede tranquillamente una birra che ottiene in meno di un secondo. La prende tra le mani, un rapido sguardo ai tifosi e via con il primo sorso per poi guadagnarsi la meritata passerella che lo porterà poi negli spogliatoi. A petto nudo e in totale serenità, il finlandese si mostra così com'è senza nascondersi dinanzi ai propri tifosi. E intanto la sua squadra, dopo un inizio non esaltante, ora sogna i playoff insieme all’Ascoli: la Reggina, k.o. a Frosinone 3-1 (i laziali sono ufficialmente in A), è distante solo un punto.