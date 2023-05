Napoli, è già festa scudetto: giù il reggiseno, sconcerto in strada

03 maggio 2023 a

Domenica 30 aprile a Napoli è stata festa per tutto il giorno, nonostante non sia poi arrivata la vittoria matematica dello scudetto a causa del pareggio con la Salernitana. Centinaia di migliaia di persone hanno affollato le vie delle città per una festa attesa da 33 anni: il Napoli è pronto a laurearsi campione d’Italia, per la gioia e l’orgoglio dei suoi tifosi. Anche quelli più “esuberanti”, come la donna che è diventata virale in rete per aver dato spettacolo in strada. Presentatasi parecchio svestita e con un tatuaggio sul didietro molto simile a quello di Elettra Lamborghini, la tifosa si è scatenata ed è andata letteralmente “fuori di seno” anche davanti ai bambini.