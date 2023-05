Milan, ira furibonda su Pioli: "Che c***", insulti dopo la Cremonese

04 maggio 2023 a

a

a

Stefano Pioli dopo il pareggio con la Cremonese è finito in mezzo alla tempesta. Il passo falso in casa con i grigiorossi ha compromesso lo sprint Champions del Milan che ora si trova a pari punti con Roma e Atalanta e a due punti dall'Inter che ha travolto il Verona per 6-0 prendendosi il quarto posto in solitaria. Pioli al termine della gara ha parlato della semifinale di Champions con l'Inter: "Ora testa alla Lazio. Poi c'è la Champions.

E' un bene essere ancora in Champions. Vogliamo andare avanti. Sappiamo che incontreremo una grande squadra, ma ce la giocheremo. Vogliamo provare ad andare in finale". A questo punto parla anche del massiccio ricambio di formazione: "Giroud e Leao? C'erano anche a Roma, ma non abbiamo fatto gol lo stesso. Dobbiamo essere più incisivi, precisi e determinati a sbloccare le gare - ha spiegato Pioli -. Stiamo buttando via dei punti che ci penalizzano in classifica".

Il Milan gioca solo 10 minuti, pari con la Cremonese: la Champions si allontanta

Ma a quanto pare la scelta di tenere fuori i big in vista della Champions non ha convinto i tifosi che sui social lo hanno completamente massacrato. "Una prestazione imbarazzante, come si fa a cambiare formazione con una partita in cui conta solo portare i 3 punti a casa?", ha affermato uno dei tifosi su Twitter. Ma i commenti contro Pioli e anche contro la dirigenza che non avrebbe fatto un mercato all'altezza si sprecano. Uno è il più duro di tutti: "#Pioli oggi hai fatto una gran figura di m.... Ma che c... di turnover devi fare con questa rosa". Insomma, tempesta all'orizzonte per il tecnico rossonero.