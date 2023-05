Berlusconi, colpo pazzesco dall'ospedale: "Monza, clamoroso scippo al Milan"

04 maggio 2023 a

Zlatan Ibrahimovic compirà 42 anni a ottobre ed è reduce da una stagione in cui non ha praticamente mai visto il campo. Lo svedese ha dovuto saltare quasi sette mesi a causa di un intervento al ginocchio, dopodiché ha riscontrato diversi problemi muscolari che lo costringeranno a rimanere fermo ai box fino al termine della stagione.

Nonostante ciò, Ibra non sembra intenzionato a ritirarsi: anzi, vorrebbe provare a giocare ancora per davvero, almeno un altro anno. Per farlo sarebbe disposto anche a firmare un accordo particolare, che non preveda un salario fisso ma piuttosto un corrispettivo per ogni singola presenza. Non è chiaro se il Milan sia interessato o meno a un accordo del genere, ma stando a quanto riportato dai francesi di Footmercato c’è un club che si sarebbe già fatto avanti per lo svedese.

Si tratterebbe del Monza, con il quale ci sarebbe addirittura un accordo verbale: la società di Silvio Berlusconi sarebbe felicissima di piazzare un colpo del genere, anche per aiutare i suoi calciatori nel processo di crescita, affiancando loro un campione del calibro di Ibra. Adriano Galliani potrebbe far leva sull’ottimo rapporto che ha con lo svedese, che se dovesse decidere di continuare a giocare potrebbe trovare una nuova (ultima?) Casa a Monza.