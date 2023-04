Milan, Ibrahimovic senza medaglia: la voce che rovina tutto

20 aprile 2023 a

Una triste notizia per Ibrahimovic: anche questa volta, nel caso in cui il Milan dovesse vincere la Champions per l'attaccante svedese non ci sarebbero medaglie. La Coppa dei Campioni è il trofeo che manca nella bacheca di Ibra. Quando l'Inter vinse il Triplete, Ibrahimovic era al Barcellona e venne fatto fuori in semifinale.

E anche questa volta potrebbe restare a bocca asciutta. Infatti il suo nome non compare nelle liste Champions del Milan. Ibra venne escluso a settembre per il suo infortunio e lo scenario si è ripetuto anche a febbraio per gli stessi motivi. Una beffa enorme per Ibra che da anni insegue quel trofeo.

Nel caso in cui il Milan dovesse nuovamente alzare al cielo il massimo trofeo continentale di Ibra, nella lista degli eroi rossoneri, non ci sarebbe traccia. Ibrahimovic in questi anni che hanno portato alla ricostruzione rossonera è stato un pilastro inamovibile in campo e anche nello spogliatoio. Ha accompagnato la crescita di diversi giocatori giovani del Milan, da Tonali a Calabria ed è stata una voce molto ascoltata da Stefano Pioli. Di certo il Milan in semifinale avrà riacceso in Ibra il sogno di quella Coppa maledetta che gli è sfuggita troppe volte. Anche questa volta però sarà spettatore, ma adesso l'attaccante rossonero deve mettere la testa alla semifinale, il suo apporto da grande saggio nello spogliatoio rossonero potrebbe essere decisivo.